Publicado 11/10/2023 11:29

Rio - André Marques, de 44 anos, falou sobre o ganho de peso em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, "Contando Histórias com André Marques", nesta terça-feira. O apresentador, que já realizou uma cirurgia bariátrica em 2013, disse que brinca sobre os quilinhos a mais como uma maneira de se alertar, já que sabe os riscos que a obesidade traz para a saúde.

"Esses dias, estava conversando com um amigo meu que é bariátrico que nem eu, operado do estômago, pra quem não sabe sou bariátrico. Já pesei 162 kg, e eu cheguei a 80 e poucos. Depois que a gente começou a cozinhar aqui no canal todo dia, eu dei uma engordadinha de uns seis, sete quilos, estou querendo perder. E as pessoa comentaram: 'Percebi que você engordou'. E falo que eu engordei, eu mesmo brinco. Brinco pra eu poder me alertar, porque já estive lá no fundo do poço", afirmou.



"E fundo do poço tem mola. A mola depende da sua força de vontade, da sua dedicação, de você procurar ajuda. Você não pode romantizar a obesidade. Obesidade é uma das doenças que mais matam no mundo, por ano. Você não morre da palavra obesidade, você morre por doenças associadas à obesidade", destacou.

"Então não ache normal "ah, eu tô gordinho, mas estou saudável". Eu falava isso. Eu até tinha uns exames legais quando eu estava um pouco gordinho, já obeso mórbido até na tabela. E aí em dois meses meus exames mudaram todos e eu estava diabético, com açúcar altíssimo. Procure um profissional, faça seus exames porque a coisa mais importante que a gente pode ter é a nossa saúde, que é o que vai manter a gente mais tempo aqui com as pessoas que a gente ama", concluiu.