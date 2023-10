Sandy e o ex-marido, Lucas Lima - Reprodução

Publicado 11/10/2023 11:55

Rio - A cantora Sandy parabenizou o ex-marido, Lucas Lima, por seu aniversário nesta quarta-feira. Em uma postagem nas redes sociais, a artista exaltou as qualidades do músico. "Esse guri aí faz 41 hoje. E ele merece todo amor do mundo", iniciou a artista. "Que seu novo ciclo venha realizado de sonhos realizados. Que toda a alegria que você espalha retorne pra você em dobro", completou a cantora.

"Que seus passos sejam firmes e você seja feliz em cada um deles. E que tenha muito café!! Que sorte a minha te ter nessa vida… Te amo sempre", finalizou Sandy. Lucas respondeu ao comentário da ex. "Tu é fod*, veinha. Te amo", escreveu o cantor.

Sandy e Lucas Lima terminaram o relacionamento de 24 anos recentemente. Na ocasião, o casal afirmou que não foi uma decisão fácil. "Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas… a gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é pra sempre. E o nosso amor também", disseram a cantora e o músico nas redes sociais.

Sandy e Lucas são pais de um menino, Theo, de 9 anos. Os dois mantêm um bom relacionamento e estão fazendo uma turnê pela Europa juntos.