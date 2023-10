Bela Gil posa com a filha, Flor Gil - Reprodução Internet

Bela Gil posa com a filha, Flor GilReprodução Internet

Publicado 27/10/2023 08:20 | Atualizado 27/10/2023 08:24

Rio - A apresentadora Bela Gil, de 35 anos, compartilhou nos Stories, do Instagram, uma conversa que teve com a filha mais velha, Flor Gil, de 15, sobre a orientação sexual da jovem. No bate-papo, Flor compartilhou com a mãe uma antiga postagem em que dizia "Fico ofendida quando me chamam de hétero" e falou que gostaria de repostar a mensagem nos Stories, do Instagram.

fotogaleria

"E se eu compartilhar nos Stories?", perguntou. "Se você sentir que sim, posta! Você é pan, não é?", perguntou Bela Gil, que acreditava que a filha fosse pansexual, que é a atração sexual, romântica ou emocional em relação às pessoas, independentemente de seu sexo ou identidade de gênero.

Flor, então, disse para a mãe que acredita ser lésbica. "Acho que não, mami. Acho que na real mesmo, fora as zoeiras, eu sou uma grande sapata. Você tem uma filha bem gay [risos]", escreveu a adolescente. Bela Gil, então, compartilhou a troca de mensagens em suas redes sociais e escreveu: "É orgulho que fala?".

Flor Gil é fruto do casamento de Bela Gil com João Paulo Demasi. O relacionamento chegou ao fim em janeiro deste ano após 19 anos de união. Além de Flor, eles também são pais de Nino, de 6.