Cantora Majur comemora conquista de novo apartamento nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 27/10/2023 09:43 | Atualizado 27/10/2023 10:32

Rio - Majur, de 28 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para celebrar a conquista de seu novo apartamento, em São Paulo. A cantora, que antes morava no Rio, publicou uma sequência de Stories, no Instagram, em que mostrou alguns detalhes do imóvel e incentivou os fãs a jamais "desistirem dos seus sonhos".

fotogaleria

"Para quem não sabe, eu estou residente em São Paulo e, gente, eu estou muito feliz! Principalmente em perceber que é possível renovar, que é possível se sentir feliz com sua própria companhia!", iniciou a artista, que recentemente terminou seu relacionamento de quatro anos com o coreógrafo Josué Amazonas.

"Celebrem suas conquistas, porque elas valem o seu suor, dedicação e amor! Seja forte e corajosa, para nunca desistir dos seus sonhos e acredite: vai acontecer!", aconselhou a cantora na sequência.

"Se chegarem ao fundo do poço, saibam que não é o seu fim. É o fim de tudo aquilo que você não aguentava mais sobreviver. Só que tem uma coisa surpreendente: do fundo, não tem mais para onde ir, se não a coragem de subir de volta. A segunda é sempre melhor que a primeira. Afinal, você já sabe o que te espera lá em cima", refletiu, por fim.

