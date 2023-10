Kelly Key celebra aniversário do marido, Mico Freitas - Reprodução / Instagram

Publicado 27/10/2023 10:27

Rio - Kelly Key, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar os 42 anos do marido, Mico Freitas. A cantora ainda aproveitou para refletir, em um longo texto publicado através do Instagram, sobre ter passado a metade da vida do empresário ao seu lado.

"Quarenta e dois anos iluminando o mundo com tua essência e metade dessa jornada tenho o privilégio em dizer que é ao meu lado. Em você, sempre encontro a força e a sabedoria do cristal lazuli, e em nossa união, a verdadeira definição de família. Nossa principal conquista e orgulho!", iniciou a artista na legenda do post.

"Seu amor e dedicação têm sido nosso norte e, a cada aniversário, sou lembrada da sorte que é caminhar contigo. Hoje, a celebração é tua, mas o presente, meu amor, é todo nosso. Feliz aniversário! Que tua luz continue a nos inspirar e guiar, Mico! Com amor, Maria Kelly", concluiu ela, que com o empresário é mãe de Jaime Vitor, de 18 anos e Arthur, de 6.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para enaltecer o casal. "Casalzão mais lindo!", opinou uma internauta. "Eu amo acompanhar vocês!", admitiu outra. "Casal perfeito!", afirmou uma admiradora. "Que eu possa viver algum dia um amor assim como o da Kelly e do Mico: é lindo de se ver!", desejou ainda um seguidor.