Guto Oliveira, da dupla OutroEu, é diagnosticado com doença autoimune raraReprodução/Instagram

Publicado 27/10/2023 11:37

Rio - O cantor Guto Oliveira, de 34 anos, que forma a dupla OutroEu com Mike Túlio, revelou ter sido diagnosticado com uma doença autoimune rara. Nesta quinta-feira (26), o músico compartilhou um vídeo no Instagram em que contou ter passado 15 dias internado em um hospital até descobrir que sofre da vasculite Gepa (granulomatose eosinofílica com poliangiite). A doença é caracterizada pela inflamação dos vasos sanguíneos pequenos e médios, podendo levar a hemorragia ou infarto, em casos de ruptura ou obstrução.

No vídeo, Guto abriu o jogo com os fãs sobre seu sumiço recente das redes sociais: "Passando para trocar uma ideia rapidinho com vocês e contar um pouquinho do que aconteceu comigo nas últimas semanas. Fiquei internado duas semanas tentando descobrir o que eu tinha, o que estava acontecendo comigo", começou ele.

"Só no 8º ou no 10º dia de internação, descobri que estou com uma doença autoimune rara, chamada vasculite Gepa, que atinge os pequenos vasos sanguíneos", declarou o cantor, que chegou a passar três dias no Centro de Terapia Intensiva (CTI). "Quinze dias no hospital não é algo fácil, ainda mais quando você não sabe o que está acontecendo, o que você tem. Mas eu queria avisar todo mundo que estou bem, que eu já estou em tratamento. É uma doença que não tem cura, mas tem controle e tratamento", afirmou.

Em seguida, Guto aproveitou para comentar o show do OutroEu marcado para acontecer neste sábado, dia 28, em São Paulo. O músico explicou que não poderá participar da apresentação, mas a data está mantida: "Um dos tratamentos, na primeira parte dele, é com imunossupressor, onde minha imunidade cai muito. Então, o médico pediu para eu não ter contato com pessoas ou aglomerar para não arriscar pegar uma gripe, uma infecção e atrapalhar o tratamento", explicou o artista.

"Por conta disso, não vou poder fazer o show de sábado agora, dia 28, em São Paulo, mas o show não foi cancelado. O Mike vai fazer com o Leozão, que toca com a gente na formação banda. O show está lindo, quero todo mundo cantando com o Mike. Eu vou continuar me cuidando aqui para logo a gente estar junto", completou ele.

Nos comentários da postagem, Guto recebeu diversas mensagens de apoio enviadas por fãs e amigos famosos, incluindo Junior, ex-parceiro de Sandy, com quem a dupla de Nova Iguaçu já colaborou. "Poxa! Melhoras, manow! Se cuida aí!", escreveu o cantor, que lança seu primeiro álbum solo neste domingo (29). "Se cuida, Guto! Força e Luz! Logo a gente se encontra! Bora, irmão!", declarou Di Ferrero. "'Coé', Guto!! Meu irmão, melhoras pra você, tô aqui!! A volta vai ser forte, esqueça", torceu o ator Maicon Rodrigues.

