Lucas PenteadoReprodução/Globo

Publicado 27/10/2023 12:30

Rio - Andrea Prata Penteado, mãe do ator e ex-BBB Lucas Koka Penteado, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para fazer um post motivacional após a internação do filho. O ator de 26 anos, que atualmente está em cartaz com o filme "Nosso Sonho", onde interpreta o cantor Claudinho (1975 - 2002), foi hospitalizado na última quarta após enfrentar uma crise de estresse emocional durante sua estadia em São Paulo.