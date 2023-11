Eliana arrasa em cliques de biquíni - Reprodução do Instagram

Eliana arrasa em cliques de biquíniReprodução do Instagram

Publicado 06/11/2023 11:31

Rio - Eliana, de 50 anos, encantou os internautas ao compartilhar, no Instagram, alguns registros de sua viagem a Porto de Galinhas. De biquíni, apresentadora do SBT posou em meio às belezas da região e esbanjou beleza e boa forma.

fotogaleria

"Sou da natureza, sou do mato, amo pé no chão, vento na cara e cabelo ao vento. Me sinto livre, leve e feliz. E viver tudo isso com quem amo, minha família, deixa a vida com uma sensação de completude. Foram dias de conexão com o que realmente importa, o amor. Obrigada ao povo querido de Porto de Galinhas por tanto carinho", escreveu ela na legenda.

Os fãs da loira não economizaram nos elogios. "É muito maravilhosa", comentou um. "A Eliana é uma das mulheres mais lindas e carismáticas da tv brasileira", opinou outro. "Maravilhosa", disse uma terceira pessoa.

Eliana curtiu os dias de descanso acompanhada dos filhos, Arthur, de 12 anos, fruto de seu antigo relacionamento com João Marcelo Bôscoli, e Manuela, de 6, da relação com Adriano Ricco. O valor da diária da acomodação mais luxuosa do resort escolhido pela apresentadora custa a partir de R$ 4,9 mil.