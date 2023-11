Brunna Gonçalves nega gravidez e detalha fertilização in vitro - Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves nega gravidez e detalha fertilização in vitroReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 21:06 | Atualizado 06/11/2023 21:07

Rio - Brunna Gonçalves, de 31 anos, se pronunciou na noite desta segunda-feira (6), através do Stories no Instagram, sobre a notícia que circulou mais cedo nas redes sociais, em que ela e Ludmilla, de 28, estariam se preparando para ter um bebê . A influenciadora esclareceu que elas não estão grávidas e apenas iniciaram o processo de fertilização in vitro.

fotogaleria

"Não é segredo pra ninguém que eu e Lud sempre deixamos claro a nossa vontade de ser mãe, nosso sonho de aumentar nossa família… tem gente criando mil teorias, que tô escondendo a gravidez, que tô grávida e não quero falar. Não é nada disso. A gente só iniciou esse processo de fertilização, que é um processo longo e tem várias etapas, é um processo delicado", disse a ex-BBB.



"Estamos ainda na etapa dos exames, então ainda tá muito no início mas resolvi vir aqui, falar tudo direitinho pra vocês. Podem ficar tranquilos que quando eu estiver grávida eu vou vir aqui falar com vocês, até porque não tem como esconder isso", continuou.



"Podem fica tranquilos que quando estiver grávida vou vir aqui falar com vocês, até porque não tem como esconder isso, né? Iniciamos o processo, tô muito feliz e ansiosa porque é um grande sonho meu e da Lud de muito tempo. Muito obrigada todo mundo que torce pela gente, que ficou feliz com a notícia", finalizou.



A mãe de Ludmilla também falou sobre o assunto. "Ai, gente, vocês não têm noção da minha felicidade", escreveu Silvana, ao repostar a notícia nos Stories do Instagram. "Vocês sabem o quanto que eu estava doida, sedenta por essa notícia. E, enfim, ela veio. Eu tô muito alegre que agora vêm meus 'babies'! Não é mais promessa, não é mais só na música, minhas crianças vêm aí!", declarou ela, em vídeo.