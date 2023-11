Virginia mostra reação de Zé Felipe em montanha russa nos Estados Unidos e diverte internautas - Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 18:53

Rio - Virginia Fonseca, de 24 anos, compartilhou nesta segunda-feira (6), em seu Instagram, um vídeo engraçado do marido e cantor Zé Felipe, de 25, em uma montanha-russa. A influenciadora está em Orlando, nos Estados Unidos, com a família e tem dividido momentos da viagem.

"Só para registrar a melhor reação da história. É impossível sentir medo do lado do Zé Felipe, só consigo rir. Muito bom!", escreveu Virginia na legenda do vídeo.Nos comentários da publicação, os seguidores se divertiram com o desespero do cantor. "Aonde tava doendo? Aiaii aiaiai aiaiaiai", brincou uma. "Eu quando vejo a fatura do cartão de crédito", disse outra. "Caracaa....acho que se fosse eu no teu lugar o meu maxilar estaria doendo muito de tanto rir", escreveu mais uma. "Virginia não dá nem um gritinho, sinal que nada mais abala ela", falou a fã.Recentemente, Zé Felipe comentou sobre as chances de ter um terceiro filho com Virginia . "Treinamentos começaram".