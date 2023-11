Rodrigo Godoy - Reprodução / Instagram

Rodrigo GodoyReprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 18:03

Rio - Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil, usou os Stories do Instagram, na noite deste domingo, para interagir com os seguidores. O personal trainer, de 36 anos, abriu uma caixinha de perguntas e conversou com internautas sobre sua rotina de exercícios e dieta. No entanto, o rapaz ficou incomodado ao se deparar com um questionamento específico. "Você trabalha? Só vejo você malhando. Uma curiosidade mesmo", quis saber uma pessoa.

fotogaleria

"Não gosto de responder esse tipo de pergunta porque as pessoas, geralmente, fazem em outros lugares. Muita preguiça", rebateu ele. "Não vou responder, só vou falar: vocês precisam parar de resumir a vida das pessoas ao que vocês veem na internet. Não é só a minha. Pode ser do seu vizinho, do artista ali", desabafou Rodrigo.

Recentemente, Preta Gil voltou a comentar a separação conturbada de Rodrigo, depois de quase oito anos de casamento. "Foram sete meses que o sujeito estava me traindo, e eu nem desconfiava, eu era cega", declarou a cantora, no programa "De Frente com Blogueirinha". A filha de Gilberto Gil precisou lidar com a separação enquanto passava pelo tratamento oncológico. Após o divórcio, seu ex-marido assumiu o namoro com a stylist Ingrid Lima, mas os dois se separaram em setembro deste ano.