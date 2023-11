Rico Melquiades - Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 16:59 | Atualizado 06/11/2023 18:28

Rio - Rico Melquiades, 30 anos, foi levado ao hospital, nesta segunda-feira (6), após acordar com fortes dores. A assessoria do campeão de "A Fazenda 13", divulgou uma nota dizendo que ele estava sentindo dores intensas na região da coluna e dos rins e não conseguia levantar da cama.

"Hoje pela manhã, Rico acordou com dores intensas na região da coluna e dos rins, onde nem da cama conseguiu se levantar. Imediatamente, ele recebeu atendimento dos socorristas de plantão e foi encaminhado para avaliação médica”, começou a nota. “Estamos acompanhando de perto o seu estado de saúde e, em um gesto de transparência para todos aqueles que o conhecem e se preocupam com ele, manteremos todos informados sobre seu quadro clínico”, diz a nota.Amigo do influenciador, Bruno Ribeiro falou sobre o estado de saúde de Rico e compartilhou uma foto em que o ex-fazenda é atendido pelos socorristas. "Gente, boa tarde. Venho aqui informar a vocês que Rico passou mal e nem da cama conseguia levantar", afirmou.Bruno concluiu falando que as dores não são relacionadas com as cirurgias plásticas feitas por Rico : "Só para deixar claro, não tem nada a ver com as cirurgias que ele fez, ok? Eu creio que seja rins, mas vou atualizando vocês".