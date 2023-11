Juliette e Viih Tube no 'BBB 21' - Reprodução/Globo

Publicado 06/11/2023 17:04

Rio - Viih Tube desbancou Juliette ao se tornar a segunda ex-participante do "Big Brother Brasil" mais seguida no Instagram. Nesta segunda-feira (6), as famosas estiveram entre os assuntos mais comentados das redes sociais após internautas notarem a diferença que separa as duas no "ranking" pela quantidade de seguidores.

Atualmente, a youtuber conta com 31,08 milhões de fãs na plataformas, enquanto a cantora soma 31,06 milhões; Sabrina Sato, do "BBB 3", retornou ao topo sendo acompanhada por 31,4 milhões internautas no site.

Em postagem no X, antigo Twitter, Juliette compartilhou um desabafo com os seguidores, criticando a repercussão do fato e acusando os internautas de incentivarem uma suposta competição entre as famosas. "Rivalidade feminina sendo exaltada! Nada novo, né?! Já vimos esse filme. Trajetórias diferentes e bonitas, cada uma a seu modo. Mulheres inteligentes, dedicadas, lindas e reais… Lutando por seus propósitos… Isso importa", declarou a campeã do "BBB 21".

A publicação acabou sendo rebatida nos comentários, enquanto algumas pessoas relembraram o fato da cantora ter ocupado o primeiro lugar após o sucesso no reality show da TV Globo. "É normal esse tipo de notícia informando as ex-BBBs com maior número de seguidores. Parece que você não gostou porque feriu seu ego e vaidade", disparou uma pessoa. "Engraçado que quando você passou a Sabrina e a Grazi (Massafera), você não veio falar sobre rivalidade feminina, né?", detonou mais um.

Depois de Sabrina, Viih e Juliette, Grazi Massafera ("BBB 5") e Jade Picon ("BBB 22") completam o top 5 de ex-participantes do reality show com mais seguidores no Instagram, com 26,1 milhões e 22,1 milhões, respectivamente.