Jojo Todynho desabafa sobre fãs que pedem sua volta com Lucas Souza - Reprodução

Jojo Todynho desabafa sobre fãs que pedem sua volta com Lucas SouzaReprodução

Publicado 06/11/2023 16:54 | Atualizado 06/11/2023 17:30

Rio - Jojo Todynho utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (6), para desabafar sobre os fãs que pedem que ela volte com o ex-marido, Lucas Souza. A influenciadora aproveitou para negar que tenha retirado os processos movidos contra o atual participante de "A Fazenda 15" e afirmou que não irá mais se pronunciar sobre o assunto.

fotogaleria

Nos stories do Instagram, Jojo ressaltou que ninguém sabe pelo que ela passou em seu antigo relacionamento e pediu respeito. "Há meses tem acontecido uma certa situação que me deixa extremamente estressada. Eu já falei esses dias e vou repetir que a falta de noção das pessoas, além de me marcarem em comentários, ficam também me mandando direct. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês não tem que 'shippar' nada porque vocês não sabem o que eu passei e o que eu vivi. Se vocês querem comprar uma imagem, isso aí é um problema de vocês, mas eu, quando encerro um ciclo, eu sigo a minha vida. E eu tomo as medidas cabíveis da forma que tem que ser. É por isso que eu tenho uma advogada que me representa, que é a doutora Nathalia", começou.

"Então, eu estou aqui para pedir respeito para vocês porque eu não tenho que me pronunciar sobre fala nenhuma de (César) Black, de isso, de aquilo. Cada um com sua consciência. E eu tenho uma pessoa para me representar juridicamente, que é minha advogada, doutora Nathallia. Eu não tirei processo nenhum, eu não arquivei processo nenhum. Vocês tem que parar de acreditar em tudo que vocês leem e ouvem por aí. Cada um vende o que quer, para quem quer. E cada um acredita no que quer. Eu não estou aqui para tacar pedra em ninguém. Se eu nunca falei nada do começo ao fim, não vai ser agora. Porque o que eu tenho que resolver está sendo resolvido da maneira que tem que ser resolvida: na Justiça. E acabou", contunuou.

"Está chato. Toda vez que alguém vem me mandar direct, eu bloqueio. Toda vez que as pessoas me param na rua para falar coisa sem noção, fazer perguntas sem noção, eu já dou a resposta. Eu nunca enganei ninguém do jeito que eu sou. Então, assim, se cada um ficar no seu quadrado, ninguém vai ouvir nada. Ninguém vai tomar um 'block'. Quando doeu, quando aconteceu, quem viveu fui eu. Quem sentiu fui eu. Então, por favor, hoje eu estou em um relacionamento e mesmo se eu não estivesse, para. Se vocês acham que a Chapeuzinho Vermelho é a vilã porque ela não tinha que estar na floresta, está tudo certo. Eu não estou aqui para me fazer de vítima não. Só estou pedindo respeito", concluiu Jojo.

A infuenciadora, então, compartilhou uma nota oficial de sua equipe jurídica ressaltando que não retirou os processos movidos contra Lucas Souza.

Leia o comunicado na íntegra!

"Diante dos últimos acontecimentos envolvendo o nome de Jordana Geise no reality 'A Fazenda 15', cabe esclarecer inicialmente que a artista nunca pediu desistência de qualquer processo que propôs em face de seu ex-marido. Em contrapartida, Lucas deixou de dar seguimento em todos os processos que ajuizou contra ela, razão pela qual ela vem se defendendo nos próprios autos de todas as acusações feitas por ele, as quais provará no momento certo que são inverídicas todas as suas afirmações.

É importante ressaltar para todos que a Jordana está seguindo sua vida, já se encontra em outro relacionamento, e tudo relacionado ao passado com seu ex-cônjuge está sendo tratado nos processos que estão em andamento e será resolvido na justiça. Desta forma, pedimos o respeito de todos nesta rede social, em relação a marcações, mensagens no direct, menções, etc., pois ela não irá se pronunciar mais sobre o assunto e conforme já foi dito antes, tudo relacionado a essa questão está sendo discutido judicialmente pois são sérias acusações que não devem ser tratadas em redes sociais", diz a nota.