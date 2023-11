Silvio Santos - Divulgação/SBT

Publicado 06/11/2023 13:38

Rio - Filha de Silvio Santos, Cintia Abravanel deu uma entrevista justificando o motivo da ausência do apresentador do SBT. Ela explica que o empresário, de 92 anos, tem dificuldade em lidar com as limitações da idade e não é o mesmo de antes.

"Ele tem 93 anos (completa em dezembro). O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa. Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'", contou ela em entrevista à apresentadora Christina Rocha, no podcast Christina PodTudo.

"Para o lado artístico dele, é difícil essa imagem. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais", completou Cíntia, mãe de Lígia, Lilian e Tiago Abravanel.

Silvio está afastado do SBT desde setembro do ano passado. Patrícia Abravanel assumiu desde então o "Programa Silvio Santos" e realizou mudanças no cenário, quadros e elenco da atração.

Apesar do sumiço, Cintia diz que o pai continua a gerir os negócios do SBT, e afirmou que ele está por dentro de tudo o que é produzido na emissora.



"Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", completou.

Silvio não foi no especial de 60 anos do seu programa

Em maio deste ano, Silvio Santos faltou à gravação da edição especial do 'Programa Silvio Santos', que aconteceu nesta terça-feira (3) na sede do SBT, em Osasco.

Nos bastidores, circulou a informação que Silvio está debilitado mas, sua esposa, Íris Abravanel, negou qualquer problema de saúde do marido.

Segundo Patrícia Abravanel, nova titular da atração e sucessora do pai, a ausência do apresentador foi justificada pelo formato do programa — uma surpresa para o empresário assistir de casa.