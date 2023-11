Zé Vaqueiro compartilha foto com filho caçula, que nasceu com má-formação congênita - Reprodução / Instagram

Zé Vaqueiro compartilha foto com filho caçula, que nasceu com má-formação congênita Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 20:08

Rio - Zé Vaqueiro, de 24 anos, e a esposa, Ingra Soares, postaram nesta segunda-feira (6), em suas redes sociais, uma foto mostrando o rostinho do filho caçula, Arthur. O bebê de 3 meses nasceu com uma malformação congênita decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, a doença genética é caracterizada pela ocorrência de um conjunto característico de más-formações congênitas.

fotogaleria

Na imagem, os papais aparecem dentro da UTI neonatal do hospital onde o menino está internado desde o nascimento. "Seguimos confiando em Deus e na sua força meu filho", escreveram.



Zé Vaqueiro e Ingra já são pais de Daniel Martim e Nicolly, de 13, de um relacionamento anterior da influencer. Na imagem, os papais aparecem dentro da UTI neonatal do hospital onde o menino está internado desde o nascimento. "Seguimos confiando em Deus e na sua força meu filho", escreveram.Zé Vaqueiro e Ingra já são pais de Daniel Martim e Nicolly, de 13, de um relacionamento anterior da influencer.