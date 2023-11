Lexa e Ricardo Vianna deixa quiosque de praia de mãos dadas no Rio - Fabrício Pioyani/Agnews

Publicado 06/11/2023 17:37

Rio - Lexa, 28 anos, e Ricardo Vianna, 31, foram fotografados juntos em um quiosque na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira, 6/11. O novo casal deixou o local de mãos dadas e o ator acenou para o fotógrafo ao notar que estava sendo observado.

"Ô, gente, deixa eu viver com o 'bofe'", iniciou a funkeira. "Se eu quiser postar, o Instagram é meu. Se eu quiser mostrar, a vida é minha… O povo quer me ver chorando?", questionou em seguida.

"Já chorei demais! Agora, eu quero curtir. Daqui a pouco, se der na telha, eu paro de postar também… Se não der certo, separa... E bola pra frente", escreveu a artista na sexta-feira passada.

"Estou vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto o que eu quiser", pontuou.

Lexa revelou que ficou pela primeira vez com Ricardo Vianna em Fernando de Noronha, para onde foi com amigos no início de outubro.