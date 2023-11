Brunna Gonçalves e Ludmilla aproveitam pôr do sol em Lisboa - Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves e Ludmilla aproveitam pôr do sol em LisboaReprodução/Instagram

Publicado 06/11/2023 13:57

Rio - Ludmilla, de 28 anos, e Brunna Gonçalves, de 31 anos, pretendem aumentar a família em breve! A cantora e a dançarina vão iniciar o processo de fertilização in vitro, a ser realizado em uma clínica de reprodução em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada, nesta segunda-feira (6), pela coluna do jornalista Leo Dias e confirmada pela mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira.

"Ai, gente, vocês não têm noção da minha felicidade", escreveu Silvana, ao repostar a notícia nos Stories do Instagram. "Vocês sabem o quanto que eu estava doida, sedenta por essa notícia. E, enfim, ela veio. Eu tô muito alegre que agora vêm meus 'babies'! Não é mais promessa, não é mais só na música, minhas crianças vêm aí!", declarou ela, em vídeo.

De acordo com o portal, Brunna será a responsável por gerar o bebê. Além disso, a clínica que supostamente será responsável pelo procedimento antecipou a novidade ao compartilhar nas redes sociais as fotos da visita do casal ao local. Na ocasião, as famosas já teriam agendado o início do processo de fertilização.

Ludmilla e Brunna Gonçalves estão juntas há seis anos, mas só assumiram o romance publicamente em 2019, quando a dançarina ainda integrava o balé da cantora. Em julho deste ano, as artistas empolgaram os fãs ao comentar o desejo de ter filhos em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"Vai, Brunna. Eu quero um filhinho. Tu não vai me dar um filhinho, não?", questionou Ludmilla. "Eu vou te dar um filho, a gente já falou sobre isso", respondeu Brunna. "Eu quero um filho", insistiu Lud. "Você quer agora?", rebateu Brunna. "Agora, porque ainda vai demorar mais nove meses. Então tem que ser agora", explicou Lud.

Segundo a dançarina, a ansiedade da companheiro por ter filhos, surgiu a partir de fotos compartilhadas por diversos usuários das redes sociais, que através da inteligência artificial, conseguem visualizar como seriam seus futuros filhos. "Vocês ficam fazendo esse negócio de Remini", justificou. "Sim, esse Remini me deixou assim querendo um filhinho", rebateu Ludmilla.