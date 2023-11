Larissa Manoela com os pais Gilberto e Silvana - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2023 20:06

Rio - Larissa Manoela, 22 anos, conseguiu desfazer a sociedade com os pais da empresa Dalari Produções e Eventos. A atriz tentava desde março deste ano formalizar seu desligamento do negócio familiar.

Segundo o colunista Rogério Gentile, do UOL, a Justiça paulista determinou que a Junta Comercial de São Paulo registre em contrato social o fim da sociedade a partir do dia 2 de setembro.

A reportagem do DIA entrou em contato com a assessoria de Larissa, nesta segunda-feira, 5, e recebeu a resposta de que não comentarão o assunto. O TJ de São Paulo informou que "esse processo tramita em segredo de justiça e, neste caso, as informações dos autos são restritas às partes e seus advogados".

A decisão foi publicada no dia 23 de outubro e determina que a Receita Federal seja informada também da saída de Larissa Manoela da empresa. A atriz renunciou a todos os valores a que tinha direito em relação ao patrimônio da empresa.

Larissa Manoela abre mão de patrimônio milionário



Larissa Manoela revelou em Larissa Manoela revelou em entrevista ao "Fantástico" , em agosto deste ano, que abriria mão de um patrimônio estimado em R$ 18 milhões por conta da briga com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias. Ela revelou que, mesmo após completar 18 anos, os pais controlavam todo o dinheiro dela, inclusive pequenos gastos diários, como a compra de um milho na praia.

Após cortar relações com os pais, a artista passou a gerir a própria carreira.