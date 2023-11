Lexa rebate comentários de que estaria querendo pagar de superada - Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 20:41

"Estou aqui me arrumando porque eu tenho um podcast hoje, abro meu Instagram, vejo fotos minhas toda descabelada na praia com um chinelo vermelho que não combina em nada com o look que eu estava (risos), porque do nada eu falei assim: 'vamos beber uma água de coco aqui'. Parei para beber a água de coco, tinha um paparazzi na hora que eu estava saindo e tirou foto minha e do Ricardo e eu já dei aquela respirada e falei: 'Ai, Senhor! Vai sair essa foto, o povo vai falar: 'olha ela lá pagando de superada'. E eu só estava indo beber uma água de coco", disse Lexa aos risos.

"Gente, juro. Eu não sei se fico feliz ou fico triste. É um misto de emoções! Eu só quero ficar em paz! Eu achei que fosse normal uma pessoa no começo de um relacionamento ir ao cinema, ir à praia, mas eu não posso não. Eu não posso viver não, porque de acordo com muita gente, eu estou querendo demonstrar, eu quero pagar de superada, enquanto eu só quero viver, beijar na boca. Está tudo certo", ressaltou.