Jacqueline Brazil e Luiz Carlos Jr. estão juntos desde 2020Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2023 14:50 | Atualizado 06/11/2023 14:52

Rio - A apresentadora da Globo Jacqueline Brazil, 37 anos, fez uma homenagem para o locutor esportivo Luiz Carlos Jr, nesta segunda-feira, 6, dia em que ele completa 57 anos.

"Hoje é dia dele! Do meu namorado, amigo, parceiro, meu gif! Que você tenha um novo ciclo de mais sucesso profissional, de muita saúde e amor, comigo, claro! Rs", escreveu a apresentadora da previsão do tempo do "Jornal Hoje" e "Jornal Nacional". Discreto, Luiz reagiu com emojis de corações.

"Lindos, feitos um pro outro...parabéns felicidades muita saúde...Deus abençoe", escreveu uma seguidora.

Jacqueline e Luiz Carlos estão juntos desde 2020. A primeira aparição pública do casal aconteceu em janeiro de 2021 no "Domingão do Faustão".