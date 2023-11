Bruna Biancardi e Mavie - Reprodução/Instagram

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para comemorar o primeiro mês de vida de Mavie, sua filha com Neymar, de 31. A influenciadora aproveitou para compartilhar um registro do parto da bebê, que nasceu em outubro , e referiu-se a ela, carinhosamente, como "pacotinho".

"Um mês do meu pacotinho!", legendou a influencer, junto com um emoji de coração, nos stories do Instagram.

Minutos antes da homenagem feita à Mavie, Bruna usou seu perfil na rede social para publicar uma mensagem motivacional e de fé, em meio aos rumores do término do relacionamento com o jogador de futebol, que foi envolvido, pela segunda vez, em uma polêmica sobre infidelidade.

"Pai, entrego essa semana em tuas mãos... Toma frente de tudo, abre as portas fechadas, acalme o meu coração e me ensine a confiar no Teu agir. Aumente a minha fé e restitui minha história. Livra-me, Senhor, de todo mal! Amém!", dizia a imagem.