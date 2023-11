Juliana Paiva e o pai, Gilmar Paiva, que morreu em 2019 - Reprodução / Instagram

Juliana Paiva e o pai, Gilmar Paiva, que morreu em 2019Reprodução / Instagram

Publicado 06/11/2023 12:55

Rio - Juliana Paiva, de 30 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para recordar o aniversário do pai, Gilmar Paiva, que morreu em 2019 após sofrer um infarto fulminante. A atriz resgatou um registro em que os dois aparecem juntos e expressou como tem lidado com a saudade.

fotogaleria

"Amor da minha vida! Hoje o céu está em festa comemorando o seu aniversário!", iniciou a artista na legenda do registro. "Meu pai, meu melhor amigo daqui até a eternidade! Te emano muita luz e te celebro todos os dias! Estamos juntos pra sempre!", afirmou ela.

No decorrer da homenagem, Juliana ponderou sobre a necessidade de seguir adiante depois de lidar com a dor da perda. "Fora a saudade, a paz que eu sinto ao pensar em você do outro lado, me traz a certeza de que está bem! E sei que o melhor presente que eu posso te dar é seguir vivendo da forma mais plena possível! Te amo infinito! 'Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só'", concluiu a atriz.