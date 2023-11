Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady reage a beijo da cantora em Daniela Mercury - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2023 11:14

Rio - Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, foi questionado, neste domingo (5), sobre um beijo que a cantora trocou recentemente com Daniela Mercury. Ao abrir uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram, o nutricionista se deparou com a pergunta de uma pessoa que quis saber a opinião do famoso sobre o momento íntimo entre a mulher e a amiga, durante a Micareta Rio, na Sapucaí, no último dia 22.

"Aquele beijo teve um valor simbólico, uma demonstração de carinho, afeto, admiração por tudo que aquela artista representa. Se as pessoas se beijassem mais, o mundo não estava em guerra", declarou ele.