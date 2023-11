Fred Bruno surge em vídeo pela primeira vez após acidente de Bianca Andrade e o filho, Cris - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2023 12:20

"Aparecendo pela primeira vez pra trocar ideia com vocês depois desse feriado que foi o pior da minha vida, mas respirando fundo e virando a chavinha", declarou o ex-participante do "BBB 23". "Estamos recalculando a rota", completou Fred, antes de mostrar os preparativos da "Supercopa Desimpedidos", evento esportivo organizado pelo canal de YouTube do qual ele participava.



Neste domingo (5), Bianca Andrade também usou as redes sociais para compartilhar uma reflexão com os seguidores, estando em repouso após receber alta do hospital onde foi internada após o acidente. "Eu vivi o pior dia da minha vida e é impossível não ter uma reflexão profunda sobre tudo que aconteceu. Por um segundo pensei que não teria mais oportunidade de continuar a minha vida com meu filho. O acidente foi forte, o carro deu perda total, mas nós estamos aqui, tendo uma oportunidade de continuar", declarou ela.

Na madrugada de quinta-feira (2), Bianca sofreu um acidente de carro com o filho, Cris, na Rodovia Presidente Dutra. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro da influenciadora saiu da pista e colidiu com uma árvore. A empresária sofreu ferimentos leves, assim como o herdeiro e a babá que os acompanhava, Dayane. O motorista, Genilson, não teve lesões.

A ex-BBB foi socorrida para o Hospital Santa Maria, em Barra Mansa, e, depois, encaminhada para o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A influencer precisou colocar um imobilizador no pescoço e recebeu alta hospitalar no domingo.