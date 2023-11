Leticia Spiller relaxa durante banho de cachoeira - Reprodução/Instagram

Publicado 06/11/2023 13:06

Rio - Leticia Spiller, 50 anos, aproveitou o domingo relaxando em um banho de cachoeira. A atriz postou um vídeo do momento no Instagram e inicialmente deitou em uma pedra no meio das águas.

"Três momentos de cura: Mulher peixe- postura do peixe ; abre o peito! Estimula tireoide e digestão. Lagartear - pegando energia da pedra e relax total! Escorrega- voltar a ser criança e coragem!", escreveu ela no Instagram no domingo, 5.

No vídeo, Spiller aparece escorregando na cachoeira depois dos momentos de ioga.

"Minha amiga amada!!!!! Você é exemplo de poesia! Como diz Elisa Lucinda em um de seus poemas.........." Tem gente que é poema!" E você é! Te amo! Espero te ver em breve!", escreveu o amigo Nando Rodrigues.

As atrizes Alinne Morais e Lavínia Vlasak reagiram ao vídeo com emojis de corações e aplausos. "A natureza é remédio", escreveu um seguidor.