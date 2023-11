Xuxa e Angélica posaram juntas na festa de 50 anos da apresentadora, neste sábado - Reprodução/Instagram

Xuxa e Angélica posaram juntas na festa de 50 anos da apresentadora, neste sábadoReprodução/Instagram

Publicado 27/11/2023 11:40

Rio - Xuxa abriu o álbum de fotos, nesta segunda-feira (27), da festa de aniversário de Angélica, que completa 50 anos no dia 30 deste mês. Em postagem no Instagram, a Rainha dos Baixinhos lembrou que não é chegada a noitadas, mas fez questão de prestigiar a amiga. Eliana, Ana Maria Braga e Alcione foram outras famosas que marcaram presença na celebração, que aconteceu na noite do último sábado, no Rio