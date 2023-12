Lexa ganhou massagem no rosto do namorado, Ricardo Vianna - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 17:52

Rio - Lexa, de 28 anos, usou as redes sociais, na tarde desta quarta-feira (6), para registrar um momento de carinho com o namorado, Ricardo Vianna, de 31. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a cantora recebeu uma massagem no rosto feita pelo ator, que não economizou nos elogios ao paparicar a amada durante a "drenagem linfática".

"Vou tirar todo o inchaço do rosto, não vai ter mais olheira, a pele vai ficar igual a um pêssego… com uma pele de pêssego, brilhosa, essa mulher linda", declarou o artista. "Faz um milagre aí", brincou Lexa, antes de ganhar um beijo do namorado. Mais cedo, os dois foram flagrados pela mãe da funkeira, Darlin Ferratry, dançando coladinhos ao som de "All I Want For Christmas Is You", de Mariah Carey.

Lexa e Ricardo Vianna assumiram publicamente o romance há pouco mais de um mês. O casal foi fotografado em clima de romance durante o trio elétrico de Ivete Sangalo no "Micareta Rio", no último dia 23.