A atriz Letícia Soares é conhecida por seus trabalhos no teatro musicalReprodução/Instagram/Esther Rosa

Publicado 06/12/2023 14:28

Rio - A atriz Letícia Soares, de 41 anos, revelou ter sido vítima de racismo imobiliário em um desabafo publicado nos Stories do Instagram, na noite desta terça-feira (5). Conhecida por atuar em musicais de sucesso como "A Cor Púrpura" e "Marrom, O Musical", a artista afirmou que foi impedida de conhecer um imóvel em São Paulo após a proprietária ver sua foto.

"Acabei de vivenciar uma situação tenebrosa de racismo imobiliário… É impressionante como o racismo se apresenta em todas as frentes que ousamos avançar. Uma proprietária de imóvel, depois de ver minha foto, decidiu que não poderia visitar a casa… Simples assim. O absurdo é saber que isso acontece diariamente nesse país absolutamente segregado… Hoje doeu, muito", declarou ela.

Depois, Letícia gravou uma sequência de vídeos em que explicou o uso do termo "racismo imobiliário" e sugeriu que esta não teria sido a primeira vez que enfrenta a discriminação velada. "Você tem interesse no imóvel, faz todos os trâmites, fala com o corretor, fica tudo acertado e, quando o proprietário vê a sua foto, ele inventa uma desculpa", disse a atriz, que alegou que o caso recente foi explícito.

"Normalmente, isso acontece em bairros onde a maioria é branca, nesse país que não é ‘segregado’, mas a gente sabe exatamente onde moram as pessoas brancas e onde moram as pessoas pretas", apontou ela, que já interpretou a personagem Elsa no espetáculo "Frozen In Concert", da Disney.

A artista ainda enfatizou que não gostaria de vir a público com uma situação constrangedora como a que enfrentou, mas sentiu a necessidade de expor o caso. "Me pegou de um jeito tão arbitrário, porque estou desde o início do ano em uma busca constante para encontrar esse lugar para a gente morar e um lugar pra onde eu vou levar o meu lar. Mesmo sabendo que essas coisas acontecem, eu sempre ia na frente nas tratativas e vendo as coisas não avançando… Desta vez, foi muito explícito", completou.