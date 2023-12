Simaria posta vídeo com look "bem menininha" no Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 13:33

Rio - A cantora Simaria, 41 anos, compartilhou um vídeo no Instagram nesta quarta-feira, 6, usando um vestido curtinho e escreveu na legenda: "Bem menininha".

Em poucos minutos, os fãs encheram a cantora de elogios: "A Pocahontas que a Disney não tem", comentou a cantora Symone Morena. "Simplesmente maravilhosa", disse um seguidor.

"É muita beleza pra uma só pessoa", reagiu outro fã. Teve gente também questionado sobre a possível participação dela na próxima edição do "Big Brother Brasil". "Verdade os boatos que você vai tá no BBB?", perguntou um fã. "Será que ela aguenta?", disse outro.

Reencontro com Simone

Tudo indica que a paz está voltando a reinar entre as irmãs Simone e Simaria! Após um video em que as duas se cumprimentam no casamento do irmão Caio Mendes com Mayara Cardoso viralizar, a morena postou uma foto em que aparece ao lado da irmã , da mãe, dos filhos, do sobrinho e dos noivos e escreveu na legenda: "Viva o amor".

"Que lindo ver essa família maravilhosa reunida numa data muito importante e ver essas duas mulheres maravilhosas juntas lado a lado", escreveu um seguidor.

"Por favor, não se distanciem, ver vocês juntos é a coisa mais gostosa da vida", pediu uma fã. "Eu esperei muito por esse momento e foi lindo, meu coração tá explodindo de felicidade!", comemorou outra fã.



