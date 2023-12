Key Alves atualiza fãs após colocar silicone - Reprodução / Instagram

Key Alves atualiza fãs após colocar silicone Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 16:50

Rio - Key Alves,de 23 anos,falou nesta quarta-feira (6), em suas redes sociais, como está se sentindo após realizar o procedimento implante de silicone nas mamas. A ex-atleta tranquilizou os seguidores, garantindo que a operação foi um sucesso.



fotogaleria

"Gente, finalizou a cirurgia, ainda não consigo falar muito, mas quero agradecer todas as forças. Eu estou sentindo muita dor, muita dor", declarou. Ela aproveitou para mostrar as flores que recebeu dos fãs no hospital. "Amo vocês", escreveu no Stories.



Nesta manhã, Key revelou estar nervosa para fazer a cirurgia. "É a primeira cirurgia da vida, mas se Deus permitiu estarei sempre ao lado dele. Muitas orações e pensamentos positivo, galera. Amo vocês para sempre, chaveirinhos".



A ex-BBB ainda contou o motivo que levou ela a fazer o procedimento. "Me amo em primeiro lugar! Mas decidi colocar silicone por conta de uma nova fase da minha vida onde, em breve, vou revelar para vocês que precisarei e me sentirei melhor com meu novo trabalho assim. Então amanhã mostro tudo chegando no hospital".