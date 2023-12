Britney Spears - Reprodução / Instagram

Britney Spears

Publicado 12/12/2023 11:11

Rio - Britney Spears, de 42 anos, usou as redes sociais, nesta segunda-feira, para fazer uma reflexão a respeito de sua fase solteira. A cantora, que terminou o casamento com o modelo Sam Asghari, em agosto deste ano, ainda chegou a admitir que se considera extremamente "manipulável" e afirmou que, atualmente, destina um olhar mais carinhoso para si mesma.

"É tão estranho estar solteira… Tive muito tempo para realmente olhar para trás, com tudo de bom e de ruim… Percebi que não falo comigo mesma de uma maneira gentil… Sou facilmente manipulável e passional", iniciou ela na legenda do post feito através do Instagram.



"Mas, definitivamente, estou mudando tudo isso. Tenho que arranjar tempo para parar e olhar em volta para me reavaliar e dizer: isso é bom para mim?", ponderou.



"Gosto de uma rotina e costumo fazer a mesma coisa todos os dias…. Sinceramente, estou entediada, mas também tenho medo de muitas coisas… A maneira como vivo minha vida é minha! Tantas pessoas interferiram nisso… Mas saber que não há problema em ser egoísta com minha vida e aproveitar, é incrível", concluiu a artista.