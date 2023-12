Alexandre Pato homenageia Rebeca Abravanel - Reprodução do Instagram

Alexandre Pato homenageia Rebeca AbravanelReprodução do Instagram

Publicado 23/12/2023 12:39

Rio - Alexandre Pato usou o Instagram, neste sábado, para celebrar o aniversário de 43 anos da mulher, Rebeca Abravanel. O jogador compartilhou uma série de fotos com a apresentadora, que está grávida do primeiro filho do casal, e se declarou para ela.

fotogaleria

"Meu amor, Rebeca Abravanel. Hoje é o seu dia! Amorosa, sincera, inteligente, honesta, cuidadosa, bondosa, ÚNICA e muito mais. Desejo do fundo do meu coração para você é que esta data se repita por muitos anos e que nunca lhe falte amor, luz e paz. Que esse ano seja mais um ano repleto de amor. Te amo meu amor!!! Feliz Aniversário", escreveu.