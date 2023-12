Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, e a filha, Isabella Aglio - Reprodução do Instagram

Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, e a filha, Isabella AglioReprodução do Instagram

Publicado 23/12/2023 12:11

Rio - Internado há três meses na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, Rinaldo Oliveira Amaral, de 56 anos, mais conhecido como Mingau, ganhou uma cadeira de rodas de uma empresa de produtos de mobilidade humana. Em um clique publicado no Instagram, o músico aparece usando o presente e recebendo o carinho da filha, Isabella Aglio.

fotogaleria

No dia 11 de novembro, Isabella anunciou a criação de uma vaquinha para custear o tratamento do pai, que foi baleado na cabeça em setembro enquanto passava de carro por uma rua na Ilha das Cobras, em Paraty. Em sua rede social, a jovem denominou a campanha de "Juntos pelo Mingau" e solicitou a ajuda dos fãs do músico. "Sou muito grata a todos os milagres que aconteceram, meu pai está vivo e se recuperando pouco a pouco, no tempo dele", informou.

A meta é arrecadar R$ 600 mil para custear as despesas médicas de duas cirurgias (cirurgião, assistente, anestesista, e equipe clinica) de Mingau, luvas de reabilitação, além de uma terceira operação para colocação de prótese que deverá acontecer de uns quatro a seis meses. Até o momento, 6.556 pessoas já contribuiram com a vaquinha e o valor de R$ 297.400,00 foi arrecadado.

Filha ganha beijinho

No último dia 3, Isabella Aglio comemorou a evolução do quadro clínico do pai e mostrou que recebeu um beijo dele. "Obrigada meu senhor! Há exatos três meses passei pelo pior dia de toda a minha vida e hoje, recebo o presente mais lindo de todos", escreveu na legenda da publicação. No vídeo, ao registrar o momento, Isabella declarou: "Não acredito! Eu te amo! Eu vou chorar pai. Eu estou chorando de felicidade".







Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ottobock Brasil (@ottobockbrasil)