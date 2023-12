Claudia Alencar - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2023 18:27

Rio - A atriz Claudia Alencar, de 73 anos, está internada em estado grave no CTI da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio. Ela deu entrada no hospital no domingo passado (17) e foi diagnosticada com uma infecção bacteriana grave. A informação foi confirmada ao DIA por Yann Hatchuel, de 35 anos, filho da artista.

"A situação é grave. Minha mãe está internada desde domingo com uma infecção bacteriana barra pesada. Infelizmente, ainda não tenho novas atualizações no quadro clínico... Está difícil, mas ela é muito guerreira", afirma o primogênito da artista, que ainda é mãe de Crystal, de 32 anos.

Claudia Alencar, que recentemente foi escalada para participar da novela "Beleza Fatal", do HBO Max, está longe da TV desde 2017, quando participou de "Rock Story", da TV Globo. A artista, que atua desde 1975, ainda participou de obras como "Tieta" (1989), "Esplendor" (2000), "Porto dos Milagres" (2001) e "Os Mutantes" (2008).