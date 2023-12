Juju Salimeni e noivo, o empresário Diogo Basaglia - Leandro Muller

Publicado 23/12/2023 20:18 | Atualizado 23/12/2023 20:20

Rio - Juju Salimeni, de 37 anos, surpreendeu ao revelar detalhes sobre sua ceia de Natal deste ano. A apresentadora e ex-panicat, que se dedica à uma dieta rigorosa, contou que pretende aproveitar a data para se permitir a experimentar outros pratos.

De acordo com Juju, o jantar terá doces, maionese, carnes, salgados, queijos, arroz e outros alimentos, que ficam bem distantes de sua alimentação regular. "Não terá nada fitness. Nas festas de fim de ano, eu sempre me dou a liberdade de comer o que eu quiser. Mas eu mantenho a dieta durante o dia. Na ceia, eu como sem restrições com as comidas típicas da data", afirma ela, que passará a data especial com a família e o noivo, Diogo Basaglia.



A influencer ainda diz que o segredo para "abusar" nas festas de fim de ano é manter a rotina saudável durante o dia 24 e no dia 25. "Na ceia, eu aproveito para comer bem com a família. Mas é somente uma refeição, não o dia todo. Uma refeição livre só na semana inteira não vai fazer diferença no meu corpo. Nem me apego a esses detalhes, eu curto mesmo como sem nenhuma restrição", conclui.