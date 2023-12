Gil do Vigor pede que sociedade repense suas atitudes na web após morte de jovem envolvida em fake news - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 16:09 | Atualizado 23/12/2023 16:22

Rio - Com a repercussão do falecimento da jovem Jéssica Vitória Canedo , o economista Gil do Vigor propôs que seus seguidores refletissem sobre como usam as redes sociais. Neste sábado (23), o apresentador lamentou o descuído das pessoas ao postarem nas plataformas e fez um desabafo sobre a falta de empatia que consome a internet.

Já no dia seguinte, o comediante Whindersson Nunes enviou uma nota por meio da produtora 'Nonstop' para se pronunciar sobre a morte da moça. "Estou extremamente triste. Voltei ao dia que perdi meu filho. Que ninguém passe pela dor de enterrar um filho", anunciou em uma nota. O artista e sua equipe ainda prestaram solidariedade aos familiares de Jéssica e expressaram seu repúdio ao linchamento virtual que ela sofreu.Gil do Vigor também se sensibilizou com o ocorrido e tentou espalhar conscientização em um vídeo direcionado a seus quase 14 milhões de fãs: "Analisando tudo que tá acontecendo de ontem pra hoje, eu diquei muito triste porque, de fato, gente, já passou de todos os limites. Eu acho que, como sociedade, precisamos debater um pouquinho sobre a utilização das redes sociais. E é um problema que não tem como achar um culpado, tá todo mundo envolvido. Temos que parar um pouco e analisar: 'como eu posso mudar a minha atitude perante à internet pra que coisas como essa não aconteçam novamente?'", aconselhou o estudante de doutorado.O influencer ainda reclamou que projetos importantes não recebem o engajamento devido, enquanto qualquer polêmica acaba viralizando nas plataformas. "Quando um influenciador faz um conteúdo que não seja polêmica, não repercute! As pessoas não engajam com essas coisas. Uma polêmica engraçada e que não faz mal a ninguém não tem problema, mas tem um momento que tem um limite. Nós somos seres humanos, gente! Eu vou ler os comentários, entendeu? Isso que você falar vai me machucar, vai me ofender. A gente precisa medir como falar as coisas", concluiu o famoso.