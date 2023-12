Sabrina Sato abre a 'temporada dos biquínis' com ensaio na praia - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 14:19

Rio - A apresentadora Sabrina Sato recebeu a estação mais quente do ano de braços abertos neste sábado (23). Pelo seu perfil do Instagram, a famosa, de 42 anos, comemorou a chegada da temporada dos biquínis com um ensaio de fotos que tirou o fôlego de internautas.