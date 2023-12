Rafa Vitti mostra o crescimento de sua filha com Tatá Werneck, Clara Maria, comparando fotos tiradas em 2020 e 2023 - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 12:34 | Atualizado 23/12/2023 12:34

Rio - O ator Rafael Vitti derreteu o coração da web ao exibir o crescimento de Clara Maria, sua única filha com a humorista Tatá Werneck. Nesta sexta-feira (22), o famoso comparou uma foto tirada em 2020 com um clique atual dos dois e a transformação da pequena chamou atenção de seguidores.

"2020/2023", escreveu Rafa na legenda, adicionando também a música 'Gratidão', de Xande de Pilares, na postagem. Nos registros, o artista aproveitou uma linha usada na prática do squash para mostrar as mudanças na altura da sucessora ao longo dos anos. Em ambas as imagens, Clara surge de vestidinho e encanta com sua fofura, enquanto o influenciador investe em um look mais despojado, de bermuda e tênis esportivo.Os comentários logo foram tomados pelas expressões de surpresa de internautas ao verem o desenvolvimento da menina: "Daqui a pouco fica maior que a mãe dela. O tempo passa tão rápido", refletiu uma fã. "A faixa branca confirmando que ela já está maior que a Tatá. A 'pituquinha' tá crescendo!", comemorou outra. "Clara só não é a mini Tatá porque a Tatá já é mini", brincou uma terceira. "Mais 2 centímetros e ela fica maior que a mãe kkk", afirmou mais uma.