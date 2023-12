Carlinhos Maia - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2023 21:08 | Atualizado 23/12/2023 21:13

Rio - Carlinhos Maia, de 32 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para se defender ao ser acusado por um internauta de aplicar golpes junto ao Girabank, banco digital já divulgado por ele na web. O humorista alegou que era sócio, mas já se desligou da fintech, que tem sido acusada de, supostamente, enganar inúmeros correntistas.

"Uma coisa importante sobre o Girabank: como a maioria de vocês já sabe, me desliguei da empresa já faz quase um ano, justamente porque toda vez que acontecia algum problema, o pessoal vinha e descia o cacete em mim. Pode estar acontecendo um milhão de coisas boas, mas deu qualquer probleminha...", iniciou o influenciador através do stories do Instagram.

Na sequência, Carlinhos negou que haja qualquer irregularidade com a empresa e pediu para que os usuários mantenham-se tranquilos. "O Girabank emitiu hoje uma nota a todos os correntistas, tá, gente? O Girabank, até onde eu sei, que outros sócios me falaram, foi vendido para um outro grupo americano... Estou falando isso aqui com carinho às pessoas, porque fui eu que indiquei. Não se preocupe, não tem dinheiro de ninguém sendo roubado", afirmou o influenciador.



"As transações, não sei o que de bancário... Que eu não entendo, tá bom? Então olhem no e-mail de vocês, que eles mandaram aqui para mim. Olhem no e-mail de vocês, eles estão respondendo a todo mundo", indicou ele, sem expor nenhuma resposta oficial do banco.



"Está tendo uma troca de donos e de maneira nenhuma o dinheiro de ninguém será roubado. Até porque não pode, envolve o Banco Central e tudo mais. Fiquem tranquilos, olhem o e-mail de vocês, tá bom? Eles estão resolvendo tudo", finalizou.

O DIA entrou em contato com o Girabank, mas não obteve resposta até o momento da publicação desta matéria.

Entenda a polêmica

O pronunciamento de Carlinhos Maia ocorreu após hashtag "Girabank" ser uma das mais comentadas do X, antigo Twitter, na tarde deste sábado. Na rede social, o humorista foi acusado, juntamente à empresa, de aplicar golpes na irmã de um dos usuários.

Em um fio, um internauta detalhou as dificuldades da jovem em entrar em contato com o banco após ter a conta desativada, sem aviso prévio.

"Ela me mandou print da página do banco na internet e as avaliações estão péssimas! Um monte de gente falando que também tiveram suas contas desativadas e agora não tem mais acesso ao dinheiro que estava na conta. Fui no Instagram e os comentários das fotos não era diferentes", alertou o usuário, que revelou que a conta da irmã continha o valor de R$ 10 mil.

O internauta ainda alegou que Carlinhos também é responsável pelas dificuldades enfrentadas pelos usuários do banco, já que inúmeras pessoas se tornaram correntistas após as indicações do humorista. "Não adianta falar que ele desvinculou a imagem com o banco. O 'bonitão', quando estava bom, fazia o jabá, passava confiança e tudo, batendo no peito com o nome do banco na testa. Aí, vem dizer que não tem nada a ver com ele? Ele que se vire! Só por quê ficou ruim vai sair fora? Ninguém aqui é otário!", esbravejou.