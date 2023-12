Ana Hickmann em mansão de Itu - Reprodução / Instagram

Publicado 23/12/2023 18:55

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para falar sobre os preparativos da ceia de Natal que realizará em sua mansão, localizada em Itu. Ao mostrar parte da residência, a apresentadora, que está em processo de mudança para um apartamento , aproveitou para refletir sobre seu amor pelo local.

"O dia amanheceu com um sol maravilhoso, um calor danado, e agora acabou de cair uma chuva, deu uma refrescada, mas mesmo assim o sol continua...", iniciou a loira, que gravou a parte exterior da casa.

"Esse lugar não deixa de ser magico! Como eu amo essa casa, como eu amo esse jardim! Isso aqui é um presente de Deus. É um lugar que amo muito", declarou a apresentadora, que durante o divórcio conturbado com o empresário Alexandre Correa, optou por mudar-se para capital paulista.

Na sequência, Ana aproveitou para detalhar as tarefas que realizou em seu dia "off" e alegou que tem se dedicado aos preparativos para o Natal. "Dia 23 de dezembro, dia de colocar essa bagunça aqui em ordem", contou, mostrando sua penteadeira camarim. "Acabei de temperar nosso pernil, que é pro Natal, e agora terminar de arrumar as coisas todas", concluiu a loira.

Divórcio conturbado

No início do mês de novembro, Ana Hickmann registrou uma queixa contra Alexandre Correa após ser agredida pelo empresário dentro da própria casa. Na ocasião, o ex-marido da apresentadora teria prendido o braço dela em uma porta, além de tentado dar cabeçadas na loira.

"O Alexandre começou a me achincalhar. A briga ficou acalorada", relatou ela em uma entrevista ao "Domingo Espetacular" , da Record TV. "Ele veio para me dar uma cabeçada, sim. Eu peguei o celular e disse para ele: se você vier para cima de mim, eu vou chamar a polícia. Falei uma, duas, três vezes. Ele veio para cima de mim, não me soltava, prendeu a porta no meu braço. Fiquei com medo dele", relembrou.

"Mesmo com uma policial feminina ao seu lado, o médico olhar para você e perguntar 'o que aconteceu?' Eu não falei que caí da escada. Eu não menti em momento algum. Mostrei o meu braço e disse que isso daqui é ferimento causado por trauma de porta, fechada no meu braço. Fui fazer radiografia. Eu não quebrei o braço, graças a Deus. Mas fiquei bem machucada", lamentou.

Após pedir o divórcio, a apresentadora chegou a fazer uma nova denúncia contra o ex-marido , desta vez, por falsificação de assinaturas, empréstimos, e fraudes milionárias supostamente promovidas por ele.