De biquíni fio-dental, Deborah Secco renova o bronzeado na Barra da Tijuca

Rio - Deborah Secco, de 44 anos, curtiu o sábado de folga na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A atriz, que dá vida à Lara na novela "Elas por Elas", da TV Globo, colocou o bronzeado em dia nas areias do local e se refrescou no mar. Com um biquíni fio-dental, a mulher de Hugo Moura exibiu o corpo escultural e atraiu olhares dos frequentadores do local. Para se proteger do sol, ela também usou viseira e óculos escuros.

