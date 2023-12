Juliano Cazarré e sua mulher, Letícia, se juntam aos cinco filhos em foto comemorativa de Natal - Reprodução/Instagram

Publicado 23/12/2023 17:14

Rio - O ator Juliano Cazarré se juntou com sua mulher, Letícia, e reuniu os 5 filhos do casal para tirarem uma foto natalina às vésperas do feriado. Neste sábado (23), os influenciadores posaram com os pequenos Vicente, Inácio, Gaspar, Maria Madalena e Maria Guilhermina, na frente de uma árvore de Natal toda decorada em vermelho e verde.

"Que os nossos corações possam ser pequenas manjedouras onde o Deus Menino venha nascer nesse Natal", desejou Cazarré na legenda da publicação. O registro mostra a família completa posando lado a lado e usando roupas idênticas em preto e branco. Os meninos foram vestidos com blusas brancas e shorts pretos, enquanto as meninas surgem de vestidos brancos com detalhes na cor mais escura. Já os pais investiram no look oposto: Juliano com uma camisa social preta e calça branca e Letícia com um vestido preto todo cintilante. Os famosos se casaram há 11 anos e estão no meio de gestação de seu sexto filho.Nos comentários, internautas elogiaram os influenciadores e aproveitaram para desejar boas festas à sua família: "Deus foi muito bom com vocês, tiveram um ano desafiador demais. A prova de que a fé move montanhas está estampada nesse feed! Feliz Natal, gente", disse uma seguidora. "Que família linda! Que Deus abençoe vocês sempre e que tenham um feliz Natal e um ano novo com muita saúde", admirou outro. "Simplicidade define. Deus abençoe, sua família é um exemplo pra mim", contou um terceiro. "Tudo deu certo no final... Que Deus continue abençoando vocês!", exclamou mais uma.