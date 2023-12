Claudia Raia - Renam Christofoletti / Divulgação

Claudia Raia Renam Christofoletti / Divulgação

Publicado 23/12/2023 21:41

Rio - Claudia Raia usou as redes sociais, neste sábado, para celebrar seu aniversário de 57 anos. A artista apareceu ao lado do filho caçula, Luca, de apenas 10 meses, em um registro fofo publicado no Instagram, e refletiu sobre a possibilidade de comemorar a vida junto ao bebê.

fotogaleria

"É realmente um privilégio começar as primeiras horas do meu aniversário grudadinha no Luca, que no ano passado ainda estava na barriga", iniciou ela, que deu à luz ao pequeno em fevereiro deste ano.

"Sim, 2023 foi um ano marcante na minha vida, com muitas conquistas e realizações, a chegada do Luca foi onde eu vi a mão de Deus operando o milagre do amor, quanta alegria!", acrescentou a artista, que ainda é mãe de Enzo Celulari, de 26 anos e Sophia Raia, de 20.



"Poder estar viva, com saúde e realizando sonhos é realmente o melhor presente de todos, obrigada meu Deus!", finalizou Claudia Raia.