MC Daniel - Reprodução do Instagram

Publicado 23/12/2023 09:27 | Atualizado 23/12/2023 09:30

Rio - MC Daniel, de 25 anos, está com tudo! O cantor revelou no Instagram Stories, na madrugada deste sábado, que o cachê dobrou após uma matéria sobre sua vida e trajetória profissional ser exibida no Fantástico, da TV Globo, na última semana. O show do artista, agora, custa R$200 mil.