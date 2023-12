Ludmilla e Brunna Gonçalves assistem filme de Beyoncé - Victor Chapetta / Agnews

Ludmilla e Brunna Gonçalves assistem filme de BeyoncéVictor Chapetta / Agnews

Publicado 23/12/2023 08:50

Rio - Depois de conhecer Beyoncé, Ludmilla, de 28 anos, assistiu ao filme "Renaissance: A Film by Beyoncé", sobre a turnê da artista americana, em um cinema no Rio, nesta sexta-feira. A cantora estava acompanhada da mulher, Brunna Gonçalves. As duas apostaram em looks em homenagem à Queen B, com uma foto da diva estampada na blusa.

Em uma transmissão ao vivo, no Instagram, nesta quinta-feira, Lud falou sobre o encontro com Beyoncé. "Eu não posso falar muito, mas foi um dia muito mágico, foi muito lindo. Ela é incrível. Ela é humana e maravilhosa. A luz que vem dela preenche o lugar. Ela é tão fofa. Foi tão mágico, foi tão lindo. Foi muito bom. Eu fiquei fazendo carinho na mão dela", revelou.

A cantora ainda contou o que pretende fazer com a foto que tirou com a ídola. "A foto eu ainda vou receber, não estou com a foto ainda. Assim que eu estiver com a foto, vou postar, vou fazer um pôster, vou pendurar aqui na porta da minha casa... todos vão ver", destacou.