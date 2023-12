A atriz Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra - Reprodução / Instagram

Rio - Giulia Costa, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para fazer uma reflexão sobre as consequências da pressão estética. No Instagram, a atriz, que é filha de Flávia Alessandra, resgatou um clique, tirado há cinco anos, em que aparece de biquíni e admitiu que "precisava fazer maluquices" para manter a antiga silhueta.

"Há cinco anos... Quando eu lembro as maluquices que eu precisava fazer para ter esse corpo, eu fico até feliz com o meu atual", declarou a artista.

Em julho deste ano, Giulia, que constantemente recebe críticas na web, desabafou com os fãs sobre os desafios de lidar com transtornos alimentares. "Eu sofro de compulsão alimentar. Falei algumas poucas vezes sobre isso porque ainda não me sinto confortável. Descobri e comecei o tratamento tem uns seis meses. Portanto, é tudo muito recente para mim", admitiu, na ocasião.

Na sequência, a atriz disse que passou a sentir-se confortável para falar sobre o assunto após ver alguns pronunciamentos feitos por Cleo Pires. "Me senti um pouco mais acolhida. Sei como ela sofre com comentários maldosos do corpo dela também a vida toda. Muito mais que eu", concluiu Giulia.