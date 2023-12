João Guilherme abre álbum de fotos inéditas dos bastidores da 3ª temporada de 'De Volta Aos 15' - Reprodução/Instagram

Publicado 22/12/2023 17:03

Rio - O ator João Guilherme usou suas redes para dizer adeus às gravações da terceira temporada da série 'De Volta Aos 15', da Netflix. Nesta sexta-feira (22), o artista reuniu uma série de cliques dos bastidores da produção e admitiu que já está "se coçando" para assistir o resultado final nas telinhas.

"Aqui não é um tchau, é um 'até logo'. A 3ª temporada é a mais especial de todas (até agora). Já to me coçando pra experimentar o que cozinhamos... e QUE RECEI! Obrigado pelo carinho de todos que participaram e que ajudaram a tirar isso do papel. Amo criar ao lado de pessoas que me inspiram, sempre vale a pena... ", escreveu o filho do cantor Leonardo na legenda da publicação. Ao lado das atrizes Maisa Silva e Klara Castanho, o galã surge em fotos despojadas nos intervalos de trabalho e posa junto de outros companheiros de elenco, como Antônio Carrara e Bruno Montaleone.Nos comentários, seguidores aproveitaram para admirar a beleza do famoso e expressar sua ansiedade para o lançamento da série: "Queria namorar o João Guilherme", contou um fã. "Ansiosa esperando! Nem saiu a 3ª temporada e já quero a 4ª", brincou outra. "Já estou sentindo falta. Vou ter que assistir a segunda temporada de novo enquanto não chega essa", contou uma terceira. "Esse elenco é tudo! Amo essa série demais", disse mais um.