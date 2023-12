Preta Gil - Van Campos / AgNews

Publicado 22/12/2023 14:04

Rio - Preta Gil fez a felicidade de fãs ao anunciar que já tem data marcada para o seu retorno aos palcos. Nesta sexta-feira (22), a cantora não conteve sua animação ao divulgar que vai fazer parte das celebrações dos 15 anos do 'Bloco da Preta', com um show marcado para fevereiro do ano que vem. A artista vinha dando uma pausa na carreira desde janeiro de 2023, quando descobriu um tumor maligno no intestino.

"É com meu coração transbordando de felicidade que eu venho anunciar minha volta aos palcos, comemorando os 15 anos do @blocodapreta: De volta ao Sol! Salva na agenda o dia 04/02, no meu Rio, lá na Rio Arena, que fica na Barra da Tijuca! Eu esperei muito por esse encontro e para celebrar o #CarnaCura! Vai ser incrível! Corram e garantam seus ingressos! #BlocodaPreta", escreveu a filha do cantor Gilberto Gil na legenda da publicação. A famosa também incluiu a arte oficial do evento para divulgar que as vendas do show já estão abertas.Internautas ficaram eufóricos com a notícia e usaram os comentários do post para mostrar sua empolgação com a volta da diva: "Que coisa linda! Um retorno triunfal, como você merece. Vai ser demais!", afirmou uma pessoa. "Tava todo mundo esperando por isso! Vem com tudo!", exclamou outra. "Meu Deus, meu coração não vai aguentar. Que felicidade, Pretinha", disse uma terceira. "Será lindo! Estaremos lá te aplaudindo de pé!", garantiu mais uma.