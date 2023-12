Leandra Leal e Guilherme Burgos se casam no Rio - Reprodução do Instagram

Publicado 22/12/2023 11:21

Rio - A atriz Leandra Leal e o fotógrafo e cineasta Guilherme Burgos se casaram, nesta quinta-feira, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cerimônia intimista reuniu amigos e familiares do casal. A festa contou com um grupo de samba e os noivos, que estão juntos desde 2019, dançaram coladinhos.

Entre os famosos que prestigiaram o enlace estavam: Ângela Leal, que é mamãe de Leandra, Thiago Thomé Mariana Ximenes, Sophie Charlotte, Daniel de Oliveira, Emanuelle Araújo, Débora Falabella, Andréia Horta, Tais Araujo e Lázaro Ramos.